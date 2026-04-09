Dach eines Berliner Wohnhauses brennt lichterloh - Feuerwehr im Großeinsatz!

Berlin - In Berlin-Charlottenburg steht das Dach eines Wohnhauses komplett in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr ist mit 100 Kräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, breitet sich das Feuer auf dem Dach eines sechsstöckigen Wohnhaus in der Mommsenstraße aus.

Die Lage sei besonders schwierig, da sich ein Baugerüst um das komplette Haus befindet.

Es seien rund 100 Brandbekämpfer vor Ort. Verletzte gibt es bisher nicht.

Der dichte Rauch ist von weitem sichtbar und zieht hoch über die Nachbargebäude hinweg.