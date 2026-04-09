Wohnung brennt in Neukölln: Bewohner retten sich selbst ins Freie

Berlin - In Berlin-Neukölln hat am Donnerstagvormittag eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfstöckigen Gebäudes gebrannt.

Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 10.51 Uhr in dem Gebäude am Kottbusser Damm aus. Der Rauch breitete sich auch in angrenzende Bereiche aus.

Da zunächst von eingeschlossenen Personen ausgegangen wurde, erhöhte die Leitstelle schon vor dem Eintreffen der ersten Kräfte die Alarmstufe.

Fünf Bewohner konnten sich jedoch selbstständig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und überprüfte alle verrauchten Gebäudeteile. Durch den raschen Einsatz wurde eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert.