Ereignisreiche Nacht! Zahlreiche Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Berlin - In der vergangenen Mittwochnacht brannten vier Autos in verschiedenen Berliner Stadtteilen. Die Feuerwehr konnte ein komplettes Ausbrennen meist nicht verhindern.

Gegen 2.40 Uhr standen ein Mercedes und ein Kleinwagen an der Hanns-Eisler-Straße im Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg in Flammen. Das Feuer wurde zwar schnell gelöscht, doch ein Ausbrennen konnte ebenfalls nicht mehr verhindert werden.

Kurze Zeit später rückten die Brandbekämpfer zu einem Parkplatz an der Altenhofer Straße im Lichtenberger Ortsteil Alt-Hohenschönhausen aus.

Der erste Einsatz war am Kiehlufer in Neukölln. Dort brannte ein Renault im vorderen Bereich. Die Einsatzkräfte löschten das brennende Auto, konnten ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern.

Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, brannten die Fahrzeuge in der Zeit zwischen 0 Uhr und 3.30 Uhr

Der letzte Einsatz für die Nacht: Mit zwei Löschfahrzeugen rückte die Feuerwehr zu einem Brand nach Neukölln aus. © Morris Pudwell

Der letzte Brand ereignete sich an der Hasenheide in Neukölln. Auf einer Strecke von rund 50 Metern brannten sechs parkende Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen.

Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschfahrzeugen aus, um die brennenden Autos zu löschen. Die Hasenheide musste beidseitig aufgrund der Löschmaßnahmen gesperrt werden.

Zwischen den einzelnen Bränden werde aktuell kein direkter Zusammenhang vermutet, hieß es. Dennoch wird von mutmaßlicher Brandstiftung ausgegangen.

In allen Fällen ermittelt ein Brandkommissariat der Berliner Polizei.