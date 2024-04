02.04.2024 09:21 Feuer auf Fischerinsel: Brand im 18. Obergeschoss

In Berlin-Mitte ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Mitte ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der am Dienstagmorgen auf der Fischerinsel ausgebrochen war. Wie ein Sprecher der Feuerwehr TAG24 mitteilte, brannte es im 18. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Straße Fischerinsel. Die um 7.11 Uhr alarmierten Rettungskräfte konnten den Brand, er im Flur ausgebrochen war, rasch löschen. Sieben Personen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Berlin Feuerwehreinsatz Wohnungs-Brand in Spandau: Mieter (†65) tot, weitere obdachlos Aufgrund des Einsatzes von insgesamt 48 Einsatzkräften war die Straße gesperrt. Die Buslinie 147 musste zwischen Heinrich-Heine-Platz und Neumannsgasse umgeleitet werden. Warum das Feuer ausgebrochen war, wird derzeit ermittelt. Erstmeldung um 8.52 Uhr, aktualisiert um 9.22 Uhr

Titelfoto: Feuerwehr Berlin