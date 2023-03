27.03.2023 17:03 Feuer in Berliner Pflegeheim: Bewohner (†49) stirbt trotz Wiederbelebung

Bei einem Feuer in einem Berliner Pflegeheim ist am Montag ein 49-jähriger Bewohner gestorben, sein 67 Jahre alter Mitbewohner schwebt in Lebensgefahr.

Berlin - Für die Betroffenen ist es ein Albtraum: In einem Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg bricht ein Feuer aus. Ein 49-Jähriger stirbt, ein 67 Jahre alter Bewohner wird lebensbedrohlich verletzt. Die Feuerwehr musste zwei Bewohner aus einem brennenden Zimmer retten. © Twitter/Berliner Feuerwehr Die Männer wurden am Montagvormittag von der Feuerwehr aus dem betroffenen Zimmer gerettet, wie ein Sprecher sagte. Sanitäter und Notärzte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein und die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der 49-Jährige seinen schweren Verletzungen erlag. Sein Mitbewohner schwebt nach Polizeiangaben weiterhin in Lebensgefahr. Der Brand in dem Heim in der Woldegker Straße im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen wurde gelöscht. Das Feuer entstand demnach in einem Zimmer im zweiten Stock eines Wohngebäudes. Die Ursache war noch unbekannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei das brennende Zimmer für das Personal nicht mehr betretbar gewesen. Berlin Feuerwehreinsatz Berlin-Hellersdorf: Schon wieder Brandstiftung in dieser Platte! Um 9.28 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. "Die ersten Löschversuche des Pflegepersonals konnten eine größere Brandausbreitung verhindern", erklärte die Feuerwehr. Auch die Auslösung des Alarms durch Rauchmelder und das Schließen der Brandschutztüren durch das Personal habe vorbildlich geklappt, sagte der Sprecher. Kurz nach dem Alarm waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz und löschten die Flammen. Bewohner des entsprechenden Gebäudeflügels mussten in andere Teile ausweichen. Anschließend wurden die verrauchten Räume entlüftet. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Erstmeldung vom 27. März, 15.10 Uhr. Aktualisiert um 17.03 Uhr.

Titelfoto: Twitter/Berliner Feuerwehr