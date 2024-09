09.09.2024 22:16 Feuer in Grunewalder Seniorenheim: Zwei Verletzte

Bei einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Berlin-Grunewald sind am Montag zwei Menschen verletzt worden.

Berlin - Bei einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim in Berlin-Grunewald sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Am Montagnachmittag musste die Berliner Feuerwehr nach Grunewald ausrücken. © Berliner Feuerwehr Eine Person sei über das Treppenhaus gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Die andere verletzte Person wurde per Drehleiter in Sicherheit gebracht und ambulant vor Ort behandelt. Der Brand im zweiten Obergeschoss des fünfgeschossigen Gebäudes wurde am Nachmittag gemeldet. Am frühen Abend war der Einsatz mit 53 Feuerwehrleuten beendet. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr