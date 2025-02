28.02.2025 16:37 Feuerwehr rettet hilflosen Mann aus Kiesteich in Berlin-Spandau

Am Freitagmittag hat die Feuerwehr einen hilflosen Mann aus einem See in Berlin-Spandau gerettet.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Freitagmittag musste die Feuerwehr zu einer Wasserrettung nach Berlin-Spandau ausrücken. Die Feuerwehrtaucher konnten den Mann schnell aus dem Wasser bergen. © Berliner Feuerwehr Ein Zeuge meldete gegen 12.52 Uhr eine an der Badestelle Kiesteich im Wasser treibende Person über den Notruf, wie die Behörde mitteilte. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten in dem Teich im Ortsteil Falkenhagener Feld schnell eine männliche Person ausmachen, die rund 30 Meter vom Ufer entfernt auf der Wasseroberfläche trieb. Mithilfe eines Tauchscooters konnten die Feuerwehrtaucher schnell zu dem hilflosen Mann vordringen und ihn aus seiner Notlage retten. Berlin Feuerwehreinsatz Wohnung in Pankow brennt lichterloh Er wurde noch vor Ort von Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Über Zustand und Identität machte die Feuerwehr keine näheren Angaben. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte für etwa zwei Stunden am Kiesteich in Aktion. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Warum sich der Mann in dem Teich befand, war zunächst unklar.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr