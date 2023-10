Flammen in der Tiefgarage: Großeinsatz für Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr musste vorsorglich 35 Menschen in Sicherheit bringen, die in einem Bus betreut worden sind. © X/Berliner Feuerwehr

In einer Tiefgarage in der Puschkinallee war gegen 3 Uhr ein Brand ausgebrochen. Hier standen drei Autos in Flammen, wie die Behörde via X, vormals Twitter, mitteilte.

Die Garage gehörte zu einem mehrgeschossigen Gebäudekomplex, aus dem die Brandbekämpfer aufgrund der starken Rauch- und Wärmeentwicklung 35 Personen in Sicherheit bringen mussten.

Die Menschen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und anschließend in einem Bus betreut. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Gegen 5 Uhr hatten die Brandbekämpfer die Flammen schließlich gelöscht. Anschließend musste das Haus noch belüftet werden, bevor die Bewohner zurückkehren konnten.