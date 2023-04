16.04.2023 08:25 Flammen loderten Meter hoch: Wer steckte die Mülltonnen in Brand?

Von Carl de Winter

Berlin - Meterhoch loderten die Flammen, als die Brandbekämpfer der Feuerwehr am Einsatzort in Berlin-Marzahn eintrafen. Unbekannte hatten Mülltonnen in Brand gesteckt. Brennende Mülltonnen in Marzahn: Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. © Dominik Totaro Ersten Erkenntnissen zufolge war die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag alarmiert worden. Zuvor hatten Einwohner eines Mehrfamilienhauses am Parsteiner Ring bemerkt, das mehrere Mülltonnen brannten. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, standen bereits alle Mülltonnen in dem abgezäunten Bereich vor dem Gebäude in Flammen. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Berlin Feuerwehreinsatz Feuer auf Schleppkahn in Berlin-Neukölln: Große Mengen Schrott abgefackelt Verletzte gab es durch die Flammen glücklicherweise nicht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer die Abfallbehälter angezündet hat, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Titelfoto: Dominik Totaro