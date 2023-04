Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt, zwei Katzen gestorben

In einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Neu-Hohenschönhausen brach in der Nacht zum Samstag ein Feuer aus. © BLP / Sappeck

Die Kameraden der Feuerwehr waren in der Nacht zum Samstag gegen 3.20 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Welsestraße gerufen worden. Dort waren in einer Wohnung im fünften Obergeschoss aus zunächst ungeklärter Ursache Teile der Einrichtung in Brand geraten.

Während der Löscharbeiten wurde in der Wohnung eine leblose Frau gefunden. Nach Informationen der Berliner Feuerwehr hatte die Bewohnerin eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten.

Die Schwerverletzte wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, wie es hieß.

Weitere Verletzte gab es nicht. Allerdings bargen die Einsatzkräfte in der Brandwohnung zwei tote Katzen.