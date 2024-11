Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf

Berlin - Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Brand nach Berlin-Hellersdorf alarmiert worden, bei dem eine Frau gestorben ist.

Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Die Einsatzkräfte konnten die 76-Jährige bei den Löscharbeiten nur noch leblos aus den Flammen bergen, wie die Behörde mitteilte.

Das Feuer wurde den Brandbekämpfern gegen 5.42 Uhr gemeldet. In einem sechsgeschossigen Mietshaus stand demnach eine Wohnung in der vierten Etage in Flammen.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem betroffenen Gebäude um eine Sozialeinrichtung. Weitere Personen sind bei Brand nicht zu Schaden gekommen.