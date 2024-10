06.10.2024 12:44 Gasleck in Charlottenburg: Feuerwehr evakuiert Anwohner

Am Sonntagvormittag ist die Berliner Feuerwehr zu einem Gasleck in einem Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg gerufen worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Sonntagvormittag ist die Berliner Feuerwehr zu einem Einsatz nach Berlin-Charlottenburg ausgerückt. Die Feuerwehr hat am Sonntag mehrere Wohnhäuser in der Waitzstraße wegen eines Gaslecks geräumt. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa Wie die Behörde mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zu einem Gasaustritt in einem Wohnhaus in der Waitzstraße gerufen, der sich vor Ort bestätigte. Das Gebäude und auch angrenzende Wohnhäuser wurden daher vorsorglich geräumt. Der zuständige Gasversorger trennte das betroffene Haus von der Gaszufuhr.

Die Feuerwehr richtet eine Versorgungsstelle für die Bewohner ein und wird das evakuierte Haus anschließend mit speziellen Ventilatoren belüften.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa