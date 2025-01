Großbrand in Berlin-Kreuzberg: Parkhaus geht in Flammen auf

Berlin - In Berlin-Kreuzberg hat in der Silvesternacht ein ehemaliges Parkhaus gebrannt.

Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Sprecher ging davon aus, dass der Einsatz bis in den frühen Morgen dauern werde. Am Silvesterabend hatten in einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg fünf Autos und ein Motorroller gebrannt.