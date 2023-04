21.04.2023 07:11 Großeinsatz der Feuerwehr: Doppelhaus-Hälfte in Mahlsdorf brennt lichterloh

Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag ausrücken: In Berlin-Mahlsdorf stand eine Doppelhaus-Hälfte in Flammen.

Von Carl de Winter

Berlin - Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste in der Nacht zum Freitag ausrücken: In Berlin-Mahlsdorf stand eine Doppelhaus-Hälfte in Flammen. Wie es zu dem Brand in Mahlsdorf gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. © Morris Pudwell Nach TAG24-Informationen ereignete sich der Brand am Pfingstweg gegen 3.30 Uhr. Als die Brandbekämpfer vor Ort eintrafen, brannte eine Hälfte des Doppelhauses lichterloh. Aus mehreren Fenstern und dem Dach schlugen demnach bereits Flammen. Die Bewohnerin des Hauses hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge in den Garten geflüchtet. Notfall-Sanitäter kümmerten sich vor Ort um die Frau, die anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt soll die Polizei fünf Personen gerettet haben. Mehr als 70 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers auf die rechte Hälfte des Hauses verhindern. Beim Löscheinsatz entstand jedoch dem Vernehmen nach ein Wasserschaden. Berlin Feuerwehreinsatz Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt, zwei Katzen gestorben Wie es zu dem Brand kam, ist bisher noch unbekannt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei soll die Ermittlungen übernehmen. Mehr als 70 Brandbekämpfer der Feuerwehr waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. © Dominik Totaro An der Doppelhaus-Hälfte entstand ein hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Brandwohnung ist nun unbewohnbar.

Titelfoto: Morris Pudwell