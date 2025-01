Heftige Explosion in Schöneberg: Fünf Verletzte, 36 Wohnungen unbewohnbar

Berlin - Das war wohl mehr als ein Böller: In der Silvesternacht hat es in Berlin-Schöneberg einen gehörigen Rums gegeben.

Die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz gewesen. © Berliner Feuerwehr

Bei der Explosion an der Kreuzung Hauptstraße/Ecke Belziger Straße sind fünf Menschen leicht verletzt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Feuerwehrsprecher sprach von einem "Schlachtfeld", das der wohl nicht zugelassene Sprengkörper hinterlassen habe.

Demnach detonierte gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen ein unbekanntes Sprengmittel. Die Druckwelle war dabei so stark, dass sieben Gebäude und mehrere in der Nähe geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Es sei zu Schäden an den Fassaden gekommen. Zudem seien Fensterscheiben zu Bruch gegangen und sogar Risse in den Wänden von Wohnungen entstanden.

Um das Ausmaß der Zerstörung abwägen zu können, wurde die Bauaufsicht zum Ort des Geschehens gerufen. In der Folge wurden 36 Apartments vorübergehend für unbewohnbar erklärt.