Hier wird es keine Snacks mehr geben: Imbisswagen fackelt in Reinickendorf ab

Berlin - In der Nacht zu Samstag hat im Berliner Stadtteil Reinickendorf ein Imbisswagen gebrannt.

Der Brand ereignete sich in der Gotthardstraße. © Berliner Feuerwehr

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Brandursache war zunächst noch unbekannt. Laut Feuerwehr stand der Anhänger, der in der Gotthardstraße abgestellt war, in der Nacht komplett in Flammen.

Zum Löschen mussten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge über eine längere Distanz eine Wasserversorgung aufbauen.

Es war ein Löschfahrzeug der Feuerwehr vor Ort.