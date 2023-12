11.12.2023 06:51 Hochhaus brennt in Friedrichsfelde: Feuerwehr findet Leiche

In einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Friedrichsfelde haben Feuerwehrleute in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Leiche entdeckt.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde, haben Feuerwehrleute in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Leiche entdeckt. Die Polizei konnte bei der gefundenen Person nur noch den Tod feststellen. (Symbolfoto) © 123RF/sir270 Wie die Berliner Feuerwehr auf "X" (ehemals Twitter) mitteilte, war der Brand im 6. Stock eines Hochhauses in der Baikalstraße ausgebrochen. Das Feuer in der Wohnung wütete so stark, dass es über den Balkon auch auf das darüberliegende Stockwerk übergriff. Bei den Löscharbeiten wurde eine leblose Person entdeckt, bei der jedoch nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Berlin Feuerwehreinsatz Brandstiftung in Wohnhaus: Fünf verletzte Kinder Insgesamt 16 Personen wurden anschließend in einem Bus der BVG betreut. 42 Feuerwehrleute waren insgesamt vor Ort.

