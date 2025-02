Hochhaus brennt in Schöneberg: Notfall während Löscharbeiten

Die Feuerwehr musste den Brand von innen und außen löschen. © Berliner Feuerwehr

Bei dem Brand sind sechs Menschen leicht verletzt worden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut.

Während des Einsatzes hatte sich jedoch eine Person mit medizinischen Beschwerden bei den Sanitätern gemeldet und musste schließlich unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei soll es sich aber nicht um einen Bewohner des betroffenen Gebäudes handeln.

Nach Angaben der Behörde stand in dem elfgeschossigen Wohnhaus in der Kurfürstenstraße gegen 15.51 Uhr eine Wohnung in der dritten Etage lichterloh in Flammen.

Die Einsatzkräfte mussten fünf Menschen aus dem Gefahrenbereich retten. Eine Person konnte sich demnach von selbst in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten mussten drei weitere Personen aus dem Wohnhaus geführt werden.

Da das Feuer auf der Rückseite des Hauses auf das Stockwerk darüber übergegriffen hatte, mussten die Brandbekämpfer die Flammen sowohl von innen als auch außen löschen. Insgesamt waren 70 Kräfte bis etwa 17.05 Uhr im Einsatz.