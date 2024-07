Hochhausbrand in Berliner Flüchtlingsheim: Zwei Schwerverletzte

Berlin - Am Montagmorgen ist die Berliner Feuerwehr zu einem Hochhausbrand in den Bezirk Pankow gerufen worden.

Im siebenten Stockwerk einer Flüchtlingsunterkunft hat eine Wohnung gebrannt. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Behörde war gegen 5 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im siebten Stockwerk eines Wohnhauses in der Nüßlerstraße ausgebrochen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden - eine davon in eine Spezialklinik.

Die Einsatzkräfte mussten insgesamt 50 Menschen aus dem achtgeschossigen Gebäude im Stadtteil Prenzlauer Berg retten, die vorübergehend in einem BVG-Bus untergebracht wurden.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Plattenbau im Ortsteil Weißensee um eine Unterkunft für Geflüchtete.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Gefahr ging allerdings von der starken Rauchentwicklung aus.