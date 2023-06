Hostel-Brand in Neukölln: Küche steht in Flammen

Berlin - In Berlin-Neukölln hat es in einem Hostel gebrannt.

72 Einsatzkräfte rückten in die Saalestraße aus. © Twitter/Berliner Feuerwehr

Das Feuer sei am Montag im zweiten Obergeschoss in der Küche ausgebrochen, teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. In den anderen Stockwerken des Gebäudes in der Saalestraße befindet sich den Angaben nach eine Tagespflege.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ein Notarzt kümmerte sich um die Betroffenen. Eine Person wurde verletzt. Zu Art und Schwere der Verletzungen sowie zur Brandursache lagen keine Informationen vor.