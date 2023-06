29.06.2023 07:10 In 270 Meter Höhe: Drohne bleibt an Berliner Fernsehturm hängen

Eine Hobby-Drohne ist am Berliner Fernsehturm hängen geblieben. Die Drohne verfing sich am Mittwochabend auf 270 Metern Höhe an der Kuppel des Turms.

Von Johannes Kohlstedt Berlin - Das wird ein kostspieliger Spaß: Am Mittwochabend (gegen 19.40 Uhr) ist am Berliner Fernsehturm eine Hobby-Drohne hängen geblieben.

Mithilfe einer Feuerwehrdrohne (l.) konnte die Drohne geborgen werden. © Dominik Totaro/Annette Riedl/dpa Die Drohne verfing sich auf 270 Metern Höhe an der Kuppel des Turms, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie war nicht größer als ein DIN-A4-Blatt. Die Feuerwehr war mit der Höhenrettung und einem Drohnenteam vor Ort. Da die Hobby-Drohne drohte abzustürzen, sperrten die Einsatzkräfte den Bereich rund um Fernsehturm weiträumig ab. Am Alexanderplatz gilt eigentlich eine Flugverbotszone. Zudem dürfen Drohnen nicht die Flughöhe von 120 Metern überschreiten. Für Ausnahmen braucht man eine Genehmigung. Berlin Feuerwehreinsatz Küche in Reinickendorf fängt Feuer: Ein Verletzter Noch vor Einbruch der Dunkelheit konnte die Feuerwehr die Drohne bergen. Insgesamt waren 15 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt. Der Drohnen-Pilot wird den Flug so schnell wohl nicht vergessen. Auf sie oder ihn kommt einiges an Kosten zu. Nach TAG24-Informationen belaufen sich diese auf etwa 15.000 Euro. Feuerwehrleute betrachten am Monitor die Suche nach der Drohne. © Dominik Totaro Auf der Suche nach der Hobby-Drohne. Das etwa DIN A4 große Gerät wurde durch eine Feuerwehrdrohne gefunden © Annette Riedl/dpa Zunächst einmal muss die Polizei nun herausfinden, wer die Drohne gesteuert hat.

Titelfoto: Dominik Totaro/Annette Riedl/dpa