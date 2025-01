Industriegebäude in Flammen: Feuerwehr muss nach Obdachlosen suchen

Berlin - Am Montagabend hat ein Brand in einem leerstehenden Industriegebäude die Berliner Feuerwehr im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf den Plan gerufen.

Dichter Rauch dringt aus dem Dach des eingeschossigen Industriebaus. © Dominik Totaro

Aufgrund von Hinweisen mussten die Einsatzkräfte den Bau nach Obdachlosen absuchen, die dort einen Schlafplatz haben könnten - gefunden wurde jedoch niemand, wie die Behörde mitteilte.

Die Brandbekämpfer wurden gegen 19.15 Uhr in die Laskerstraße alarmiert. Demnach ging dort in einem eingeschossigen Gebäude Gerümpel in Flammen auf, die auf die Dachkonstruktion übergriffen.

Daher sei bereits beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus zahlreichen Stellen des Daches verzeichnet worden, sodass weitere Kräfte zum Einsatzort in Friedrichshain beordert werden mussten.

Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge insgesamt rund zwei Stunden an. Gegen 23 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.