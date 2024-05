Kellerbrand in Neukölln: Feuerwehr rettet fünf Menschen

Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zu einem Brand in Neukölln alarmiert worden.

Insgesamt sind zehn Personen vom Rettungsdienst in einem Feuerwehrbus betreut worden. © X/Berliner Feuerwehr (Bildmontge)

In einem Wohnhaus in der Sonnenallee stand ein Keller in Flammen, wie die Behörde beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Die Brandbekämpfer mussten fünf Personen in Sicherheit bringen. Insgesamt wurden zehn Menschen in einem Feuerwehrbus vom Rettungsdienst gesichtet. Acht Personen seien leicht verletzt worden.

Demnach gab es in den Kellerräumen des Hinterhauses mehrere Brandstellen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Durch das Feuer kam es aber zu einer starken Verrauchung des Gebäudes.

In dem betroffenen Haus mussten das Gas abgedreht und der Strom ausgeschaltet werden. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften vor Ort. Die Sonnenallee ist nach wie vor zwischen Panierstraße und Weichselstraße gesperrt.