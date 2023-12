30.12.2023 12:14 Krasser Balkon-Brand in Neukölln: Mieter nun ohne Wohnung

In Berlin-Neukölln stand ein Balkon am Freitagabend in Flammen.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Neukölln stand ein Balkon am Freitagabend in Flammen. Die Mieter müssen zum Jahreswechsel eine andere Bleibe finden. Der Balkon in Berlin-Neukölln stand lichterloh in Flammen. © Morris Pudwell Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war das Feuer gegen 21 Uhr im Walter-May-Weg in Gropiusstadt ausgebrochen. Rasch griffen die Flammen auf die Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet, über. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen oder wurden von den alarmierten Einsatzkräften über das Treppenhaus gerettet. Berlin Feuerwehreinsatz Feuerwehr mit Atemschutz im Einsatz: Wohnungsbrand in Berlin gelöscht Mit 50 Brandbekämpfern wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert. Nach dem Brand ist die Erdgeschosswohnung unbewohnbar. Grund dafür sind die durch enorme Hitzeeinwirkung zersprungenen Fenster und die starke Verrauchung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Titelfoto: Morris Pudwell