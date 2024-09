24.09.2024 15:05 Küche steht in Köpenick in Flammen - Eine Bewohnerin tot!

In Berlin-Köpenick ist am Dienstagvormittag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohnerin starb.

Von Laura Voigt

Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Löschfahrzeugen vor Ort. © Berliner Feuerwehr Wie die Berliner Feuerwehr bei X mitteilte, ereignete sich der Einsatz gegen 11.25 Uhr in der Dahlienstraße. Vor Ort war eine Person durch das große Feuer und den ausbreitenden Rauch im Haus eingeschlossen. Die Einsatzkräfte reagierten sofort und befreiten die Bewohnerin umgehend. Als ein hinzugerufener Notarzt eintraf, konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Berlin Feuerwehreinsatz Anhänger steht in Hellersdorf in Flammen: War ein Serientäter am Werk? Das Feuer breitete sich von der Küche in den Dachkasten aus. Durch sofortige Löscharbeiten konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Ein Angehöriger wurde nach dem Einsatz von den Nachbarn betreut. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. © Berliner Feuerwehr Insgesamt waren 52 Kräfte vor Ort. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr