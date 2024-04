28.04.2024 16:13 Küchenbrand in Wedding ruft Kriminalpolizei auf den Plan

In Berlin-Wedding hat es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Wedding hat es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Anwohner hätten am Samstagabend gegen 21 Uhr erst einen Knall und daraufhin Brandgeruch aus einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vermutlich sei es zu zwei Verpuffung gekommen, durch welche zwei Fensterscheiben der benachbarten Wohnungen zersprangen, wie es weiter hieß. Die Polizei evakuierte die Bewohner des Hauses in der Genter Straße. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr habe in der betroffenen Wohnung niemand vorgefunden und löschte den Brand. Als der Mieter später vor Ort erschien, sei er zur möglichen Brandursache befragt worden. Da die Spurenlage zunächst unklar war, beschlagnahmten die Kriminalbeamten die Wohnung vorläufig. Die Polizei vermutet derzeit eine fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa