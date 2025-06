Mann kracht in Charlottenburg gegen Laterne: Feuerwehr muss anrücken

Berlin - Die Berliner Feuerwehr musste am Samstagmorgen in Charlottenburg einen Autofahrer aus seinem Wagen befreien. Dieser war zuvor gegen einen Laternenmast geprallt.

Alles in Kürze

Mit schwerem Gerät war die Feuerwehr am Samstagmorgen in Berlin-Charlottenburg im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Der Unfall ereignete sich gegen 6.34 Uhr auf der Hardenbergstraße in Höhe Steinplatz, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung des in seinem Wagen eingeklemmten Mannes. In der Zwischenzeit rückte die Feuerwehr mit hydraulischen Geräten an.

Die Retter befreiten den Verletzten schließlich mittels der Methode der sogenannten "großen Seitenöffnung". Dabei werden beide Türen auf der Fahrerseite sowie die B-Säule komplett entfernt, sodass die eingeklemmte Person über die Seite geborgen werden kann.

Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer ins Krankenhaus. Der Laternenmast war so stark beschädigt, dass er entfernt werden musste. Wegen der möglichen Straßenbelastung und des darunter liegenden U-Bahntunnels musste der Kran auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgestellt werden.