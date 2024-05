01.05.2024 15:29 Mann stürzt in Berlin-Mitte auf die Gleise - dann fährt die U-Bahn ein

In Berlin-Mitte ist am Mittwochvormittag ein Mann auf die Gleise gestürzt, als gerade ein Zug in den U-Bahnhof Alexanderplatz eingefahren ist.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Haarscharf davongekommen: In Berlin-Mitte ist am Mittwochvormittag ein Mann auf die Gleise gestürzt, als gerade ein Zug in den Bahnhof eingefahren ist. Am U-Bahnhof Alexanderplatz hat es am Mittwochvormittag einen dramatischen Zwischenfall gegeben. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa Der Gestürzte wurde bei dem Vorfall im U-Bahnhof Alexanderplatz schwer verletzt, wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mitteilte. Dennoch hatte er wohl sogar noch Glück, denn die einfahrende U-Bahn der Linie 8 konnte gerade noch unmittelbar vor der Person stoppen, hieß es. Die Feuerwehr befreite den Mann mit Rettungsgeräten aus seiner misslichen Lage. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Während des Rettungseinsatzes musste der Zugverkehr auf der U8 zwischen den Stationen Bernauer Straße und Jannowitzbrücke für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen unterbrochen werden. Zur Ursache des Sturzes langen zunächst keine näheren Informationen vor.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa