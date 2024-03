23.03.2024 11:06 Mitten in der Nacht: Kellerräume in Neukölln fangen Feuer und reißen Mieter aus dem Schlaf

Von Mia Goldstein

Berlin - In der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löscht einen Brand in Berlin-Neukölln. © Morris Pudwell Laut der Feuerwehr bemerkten mehrere Bewohner der Leo-Slezak-Straße gegen 0.30 Uhr Rauch in den Hausfluren und alarmierten die Rettungskräfte. Zwei brennende Kellerverschläge sorgten für umfangreiche Löscharbeiten, an denen insgesamt 22 Brandbekämpfer beteiligt waren. Aus dem verrauchten Gebäude wurden zwei Personen geführt. Berlin Feuerwehreinsatz Explosion in Wannsee: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest Alle weiteren Bewohner verließen ihr Wohnungen selbstständig und konnten diese nach dem Ende des Einsatzes nach circa zwei Stunden wieder betreten. Es qualmt aus dem Keller. © Morris Pudwell Warum das Feuer ausgebrochen war, ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Morris Pudwell