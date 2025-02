Nach Brand im Berliner ICC: Ermittler haben erste Erkenntnisse zur Frauenleiche

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Bei der Toten handelt es sich um eine 49-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Die Leiche der Frau wurde demnach obduziert.

Die Polizei ermittelt nun, wie die Frau ums Leben kam. Ein Tötungsdelikt kann den Angaben zufolge ausgeschlossen werden. Ob die Frau im Zuge des Feuers starb, war unklar. Die Polizei ermittele in verschiedene Richtungen, sagte ein Sprecher.

Das Feuer war am Mittwochmorgen in einem Aufzugschacht ausgebrochen. Die Tote wurde laut Feuerwehr und Polizei im Anschluss an die Löscharbeiten in einer der Aufzugkabinen gefunden und geborgen. Das Gebäude sei zeitweise stark verraucht gewesen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort.