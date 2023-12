30.12.2023 13:33 506 Nach Hochhaus-Brand in Neukölln: Zwei Jugendliche unter Verdacht

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln ist das Gebäude so stark verraucht, dass die Feuerwehr mit rund 90 Kräften anrückte.

Berlin - Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln am Freitagabend stehen jetzt zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren unter Verdacht, das Feuer fahrlässig verursacht zu haben. Die beiden Jugendlichen soll im Hausflur Feuer gelegt haben und es wurde auch eine Matratze angezündet. © Morris Pudwell Ersten Erkenntnissen sollen Feuerwerkskörper der Grund für den Brand gewesen sein. Die beiden Jugendlichen sollen im Hausflur ein Feuer gelegt haben. Dabei soll eine Matratze angezündet worden sein. Feuerwehrleute hätten einige Bewohner in Sicherheit bringen müssen, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei im Müllraum des Gebäudes in der Aronsstraße ausgebrochen. Berlin Feuerwehreinsatz Großbrand in Berliner Betonwerk: Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit. Zunächst war unklar, ob es Verletzte gab. Feuerwehrleute würden den Zustand der Bewohner noch überprüfen. Durch den Brand im Erdgeschoss sei eine Wohnung in der ersten Etage stark beschädigt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Auch ein Balkon in der zweiten Etage sei betroffen. Außerdem wurde eine Wohnung im ersten Stock und ein dazugehöriger Wintergarten stark beschädigt. Auch in den oberen Stockwerken sollen Wohnungen betroffen worden sein, die aktuell nicht bewohnbar sind. Die Anwohner wurden woanders untergebracht. Erstmeldung: 29. Dezember 21.47 Uhr, zuletzt aktualisiert am 30. Dezember um 13.33 Uhr.

Titelfoto: Morris Pudwell