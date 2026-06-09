Nächtliche Brände in Reinickendorf: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Berlin - In der Nacht zu Dienstag hat es in Berlin-Reinickendorf gleich zweimal gebrannt, dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

In Wittenau ist eine Person bei einem Wohnungsbrand gestorben. © Berliner Feuerwehr

Bei einem Brand im Ortsteil Wittenau konnte die Feuerwehr eine Person nur noch leblos aus einer Wohnung bergen.

Zwei weitere Bewohner wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Behörde mitteilte, die wie üblich keine näheren Angaben zur Identität der Betroffenen machte.

Demnach war gegen 1.01 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss eines zweistöckigen Mietshauses in der Hermsdorfer Straße ausgebrochen.

Zwei Mieter wurden von den Einsatzkräften mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht, eine weitere Person wurde von den Brandbekämpfern aus dem Haus geführt.

Die Feuerwehrleute konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Anschließend musste das Gebäude mit einem Drucklüfter entraucht werden. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor.