Neuköllner Hochhaus in Flammen: Zwei Menschen tot!

Berlin - In Berlin-Neukölln sorgte am heutigen Dienstag ein Hochhausbrand für einen Großeinsatz der Feuerwehr . Bei dem Feuer sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Berlin-Neukölln zugange. © X/Feuerwehr (Bildmontage)

Wie die Brandbekämpfer auf X (vormals Twitter) informierten, stand am Dienstagmorgen eine Wohnung im ersten Obergeschoss im Theodor-Loos-Weg in Gropiusstadt in Vollbrand.

60 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen waren gegen 8 Uhr vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Zwei Menschen wurden von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet. Trotz sofortiger Wiederbelebung verstarben beide Personen noch an der Einsatzstelle, wie die Feuerwehr auf X mitteilte.

Zwei weitere Menschen wurden ärztlich versorgt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.