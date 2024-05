Notfall bei S25-Event in Berlin: Läufer bricht im Olympiastadion zusammen

Berlin - Schreckliche Bilder vom S25-Event in Berlin : Bei dem City-Lauf für jedermann ist am Sonntagnachmittag ein Teilnehmer im Olympiastadion vor den Augen der Zuschauer leblos zusammengebrochen.

Die Feuerwehr lobte in diesem Zusammenhang die funktionierende Rettungskette und hervorragende Zusammenarbeit mit dem Veranstalter "Berlin läuft" und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Der Mann wurde erfolgreich reanimiert und anschließend mit einem Rettungshubschrauber, der auf dem Rasen des Olympiastadions landete, in ein Krankenhaus gebracht.

Der Läufer erlitt beim Zieleinlauf, der traditionell in dem großen Stadion erfolgt, einen Kreislaufstillstand, wie die Feuerwehr bei X mitteilte.

Bereits seit 1981 zieht die Veranstaltung regelmäßig mehr als 10.000 Teilnehmer an, die sich auf eine Strecke durch die City-West begeben, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten, wie der Siegessäule, dem Brandenburger Tor oder der Gedächtniskirche am Kurfürstendamm. Highlight ist der Einlauf im Olympiastadion für alle Läufer.