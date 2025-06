Nur kurz nach Flammen-Inferno: Wieder Feuer auf Firmengelände in Marzahn

Berlin - Nicht schon wieder! Erneut ist gegen 15 Uhr ein Feuer auf dem Betriebsgelände im Pyramidenring in Marzahn ausgebrochen.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. © Thomas Peise

Erst am Sonntag hielt dort ein Großbrand die Feuerwehr auf Trab. Diesmal erwischte es eine Lagerhalle, die auch schon beim ersten Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Hier brennt die Dachkonstruktion", teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 65 Kräften vor Ort, bekämpfte das Feuer zunächst nur von außen. Der Grund: Die Halle ist einsturzgefährdet.

Die Lage sei bereits unter Kontrolle. Inzwischen hätten die Einsatzkräfte freien Zugang zum Feuer und könnten dieses nun innerhalb weniger Stunden löschen, erklärte ein Feuerwehrsprecher der DPA.

Wie schon bei der Brandbekämpfung beim Großbrand, hatte die Feuerwehr erneut Probleme mit der Wasserversorgung, wusste dementsprechend aber auch, was zu tun ist.

"Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung, wurde diese über eine lange Wegstrecke aufgebaut", teilte die Feuerwehr weiter mit.