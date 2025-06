Flammen-Inferno in Marzahn: Brand auf Betriebsgelände, Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - Große Rauchwolke über Marzahn! In dem Berliner Ortsteil brennt es aktuell auf einem Betriebsgelände. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Alles in Kürze

Fotos zeigen das Ausmaß des Feuers, das aktuell auf einem Betriebsgelände in Marzahn wütet. © Thomas Peise

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr in einer Lagerhalle am Pyramidenweg aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge brennen auf dem betroffenen Gelände ein Lkw und Palettenstapel. Auch seien Explosionen zu hören gewesen, berichteten Zeugen. Offenbar sind in den Flammen Druckgasbehälter explodiert.

Weitere Informationen, etwa zur Brandursache, lagen zunächst nicht vor. Auch um welchen Betrieb es sich handelt, ist noch nicht klar.

Wegen der großen Rauchentwicklung und hohen Flammen seien viele Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen, hieß es. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.