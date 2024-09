13.09.2024 07:26 Rauch in U-Bahn-Tunnel sorgt für Aufregung: Kurz darauf entdecken BVG-Mitarbeiter den Grund

In Berlin-Wilmersdorf hat am Donnerstag ein Brand in einem U-Bahn-Tunnel für Aufregung gesorgt. Die Ursache erwies sich am Ende als vergleichsweise harmlos.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Wilmersdorf hat am Donnerstagabend ein Brand in einem U-Bahn-Tunnel für Aufregung gesorgt. Die Ursache erwies sich am Ende als vergleichsweise harmlos. Die Berliner Feuerwehr war am Donnerstag in Wilmersdorf im Einsatz. © Berliner Feuerwehr Gegen 20.10 Uhr verständigten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Feuerwehr, weil am Hohenzollerndamm Rauch aus einem Notausstieg der U-Bahn drang. Um auf Schlimmstes vorbereitet zu sein, schickte die Feuerwehr 67 Kräfte zum Brandort, darunter speziell für solche Situationen ausgebildete Mitarbeiter des Technischen Dienstes. Doch die Retter machten sich umsonst auf den Weg. Denn zwischenzeitlich hatten Mitarbeiter der BVG die Brandursache bereits selbst entdeckt und gelöscht. Berlin Feuerwehreinsatz Feuer in Grunewalder Seniorenheim: Zwei Verletzte Was also war der Grund für die ganze Aufregung? Wie sich herausstellte, hatte ein brennendes T-Shirt im Gleisbereich zwischen den U-Bahnhöfen Fehrbelliner Platz und Hohenzollernplatz für die starke Rauchentwicklung gesorgt. Wie das Textilstück dort hingelangte und wie es sich entzündete - unklar. Die anschließende Kontrolle der beiden U-Bahnhöfe brachte dazu zwar keine Erkenntnisse, dafür aber auch nichts weiteres Verdächtiges zum Vorschein. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Nach 40 Minuten konnte der U-Bahn-Verkehr den Angaben nach wieder aufgenommen werden.

