20.06.2025 10:28 Reizgas-Attacke in Moabit: Grundschule muss geräumt werden

Mehrere Kinder sind an einer Grundschule in Berlin-Moabit durch Reizgas verletzt worden. Die Schule in der Zinzendorfstraße wurde am Vormittag geräumt.

Von Andreas Rabenstein, Matthias Kuhnert Berlin - Mehrere Kinder sind an einer Grundschule in Berlin-Moabit durch Reizgas verletzt worden.

Die Schule musste geräumt werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa Die Schule in der Zinzendorfstraße wurde am Vormittag geräumt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Alarm sei gegen 9 Uhr eingegangen. Wer das Reizgas versprühte und wie viele Kinder Verletzungen erlitten, war zunächst noch nicht bekannt. "Aktuell werden die Kinder betreut und durch den Rettungsdienst versorgt", teilte die Feuerwehr mit. Das Gebäude wird nun durch die Feuerwehr belüftet.

