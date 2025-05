Riesige Rauchwolke über Berlin: Feuerwehr gibt Warnung raus

Berlin - In Berlin-Spandau ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen.

Im Berliner Ortsteil Haselhorst stehen mehrere Gartenlauben in Flammen. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Kräfte kurz vor 17 Uhr in den Ortsteil Haselhorst alarmiert.

Dort brennt es in einer verlassenen Kleingarten-Kolonie an der Straße Am Juliusturm/Lagerweg. Den Angaben zufolge stehen mehrere Gartenlauben in Flammen.

Das Feuer hat sich auf umliegende Gebäude, unter anderem eine Lagerhalle, ausgebreitet.

Die Brandbekämpfer löschen von mehreren Seiten aus und nutzen dazu auch ein Löschboot, das Wasser aus der nahe gelegenen Spree pumpt.

Verletzte gebe es keine.