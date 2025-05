Riesige Rauchwolke über Berlin: Löscharbeiten beendet

In Berlin-Spandau ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, das ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan rief und für Stau sorgt.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Spandau ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, das ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan rief und für Stau sorgte. Nach Polizei-Angaben sind die Löscharbeiten beendet. Am Mittwoch stünden noch Nachkontrollen an, teilte die Polizei mit.

Im Berliner Ortsteil Haselhorst stehen mehrere Gartenlauben in Flammen. © Berliner Feuerwehr Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Kräfte kurz vor 17 Uhr in den Ortsteil Haselhorst alarmiert. Dort brannte es in einer verlassenen Kleingarten-Kolonie an der Straße Am Juliusturm/Lagerweg. Den Angaben zufolge standen mehrere Gartenlauben in Flammen. Das Feuer hat sich auf umliegende Gebäude, unter anderem eine Lagerhalle, ausgebreitet, die zu einem Kfz-Betrieb gehört. Auch Autos und Behältnisse mit Druckgas, die auf dem Gelände standen, gerieten in Brand. Es seien auch vereinzelt Explosionen zu hören gewesen. Berlin Feuerwehreinsatz Zwei Senioren sterben bei Feuer in Wohnung: Weitere Bewohner verletzt Die Berliner Feuerwehr löschte von mehreren Seiten aus und nutzte dazu auch ein Löschboot, das Wasser aus der nahe gelegenen Spree pumpte. Mittlerweile seien die Brände in der stillgelegten Kleingarten-Kolonie gelöscht. Verletzte habe es keine gegeben.

Die riesige Rauchwolke ist weit über Berlin zu sehen. © Sebastian Gollnow/dpa

Berliner Feuerwehr gibt Warnung raus, Polizei meldet Stau und Sperrungen