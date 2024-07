Schwarze Rauchwolke über Berlin: Bäckerei in Tempelhof in Flammen

Berlin - Rauchschwaden über Berlin-Tempelhof : Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Großbrand auf einem Industriegelände ausrücken.

Die Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer von mehreren Seiten. © Morris Pudwell

In der Gottlieb-Dunkel-Straße brach gegen 1.40 Uhr ein Feuer in der Produktionshalle einer Bäckerei aus, wie die Behörde mitteilte. Die neun Mitarbeiter konnten sich demnach selbstständig in Sicherheit bringen und wurden vor Ort betreut.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die rund 1000 Quadratmeter große Halle bereits lichterloh in Flammen. Die Brandbekämpfung erfolgt zurzeit von mehreren Seiten und auch über Drehleitern, hieß es. Für die umliegenden Gebäude bestehe keine akute Gefahr mehr. Die brennende Halle sei jedoch stark einsturzgefährdet

Aufgrund der benötigten großen Wassermenge und der schwierigen Löschwassersituation vor Ort kommen dabei auch mehrere Mehrzweckboote zum Einsatz, die Wasser aus dem nahe gelegenen Teltowkanal liefern.

Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr eine amtliche Warnung herausgegeben, die auch über Warn-Apps wie NINA verbreitet wurde. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen abzuschalten. Aufgrund der aktuellen Wetterlage kann sich die Rauchwolke weiter in Richtung Nordost ausbreiten.