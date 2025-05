14.05.2025 21:03 Spaziergänger entdecken brennendes Schilf und verhindern Schlimmeres

An einem Teich in Berlin-Marzahn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Mia Goldstein

Berlin - An einem Teich im Berliner Ortsteil Marzahn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr sucht im Schilf in Marzahn-Hellersdorf am Mittwochabend nach Glutnestern. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen 19 Uhr zum Borkheider Teich alarmiert. Dort hatten Spaziergänger brennendes Schilf entdeckt, das in Ufernähe einer Grünanlage in Brand geraten war. Da sich das Feuer inmitten der Natur befand, mussten die Brandbekämpfer zunächst eine Stelle finden, um mit ihren großen und schweren Fahrzeugen zum Brandort zu gelangen. Berlin Feuerwehreinsatz Balkon in Gesundbrunnen geht in der Nacht in Flammen auf: Mieterin hat Glück Von der Kemberger Straße aus gelangten sie über einen befahrbaren Weg zur Feuerquelle und konnten das Feuer rasch unter Einsatz von Wasser aus einem C-Rohr unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. © Berliner Feuerwehr Mittels einer Wärmebildkamera wurde die Umgebung auf Glutnester kontrolliert, die jedoch ausblieben. Am Einsatz waren 14 Kräfte mit fünf Fahrzeugen für circa 45 Minuten beteiligt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr