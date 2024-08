24.08.2024 07:47 Sportboot auf Tegeler See abgefackelt

Am späten Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Bootsbrand auf dem Tegeler See in Berlin-Reinickendorf ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Feuer auf dem Wasser: Am späten Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Bootsbrand in Berlin-Reinickendorf ausrücken. Die Feuerwehr musste eine Person von dem brennenden Boot in Sicherheit bringen. © Berliner Feuerwehr Wie die Behörde mitteilte, ging gegen 17.44 Uhr ein Sportboot auf dem Tegeler See in Flammen auf. Verletzt wurde dabei niemand. An Bord befanden sich demnach zwei Personen, von denen eine durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht wurde. Die andere konnte sich demnach selbst von dem Boot flüchten. Beide wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand aus bislang unbekannter Ursache im Innenraum ausgebrochen und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer konnte über ein Lösch- und ein Mehrzweckboot unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 19.06 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Arbeit einstellen und den Brandort an die Wasserschutzpolizei übergeben. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr