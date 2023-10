Treibt ein Brandstifter sein Unwesen in Berlin-Mitte? Erneut Autos abgefackelt

In der Nacht zu Donnerstag sind in Berlin-Mitte erneut mehrere Autos in Flammen aufgegangen.

Von Thorsten Meiritz

Im Ortsteil Wedding ist in der Nacht zu Donnerstag ein Transporter vollständig ausgebrannt. © Morris Pudwell Wie die Polizei am Morgen mitteilte, fing am späten Mittwochabend zuerst ein Wagen in der Invalidenstraße Feuer. Ein Fußgänger bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbrennen des Fahrzeugs, bei dem es sich nach Informationen vom Ort des Geschehens um einen Peugeot-Van gehandelt haben soll, jedoch nicht mehr verhindern. Um kurz nach Mitternacht ging dann ein Transporter im Ortsteil Wedding im Dohnagestell in Flammen auf und brannte ebenfalls vollständig aus. Berlin Feuerwehreinsatz Autos in Berlin-Mitte in Flammen - Das LKA ermittelt! Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein davor geparkter Kleinwagen im Heckbereich beschädigt In beiden Fällen leitet ein Brandkommissariat der Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.