Treppenhaus in Flammen: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten

Berlin - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Charlottenburg waren mehrere Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen.

Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz. © Twitter/Berliner Feuerwehr

Das Feuer sei am Mittwochvormittag in einem Treppenraum in der Niebuhrstraße ausgebrochen, teilten die Einsatzkräfte bei Twitter mit.

Der Brand habe sich auf das Dach des fünfstöckigen Gebäudes ausgebreitet, schrieb die Feuerwehr weiter. Rauch drang in die Wohnungen. Eingeschlossene Mieter mussten mit einer Drehleiter gerettet werden.

Die Löscharbeiten dauern an.

Den Angaben nach mussten drei Menschen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden.