Vollbrand in Kladow: Hausbewohner muss nachts auf Intensivstation geflogen werden

Berlin - Im Berliner Bezirk Spandau brannte ein Einfamilienhaus in den frühen Morgenstunden nieder. Ein Mann und eine Frau, die sich in dem in Flammen stehenden Haus befanden, wurden verletzt. Der Mann musste wegen der Schwere der Brandwunden mit einem speziellen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.