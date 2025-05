30.05.2025 10:37 Von Partyboot ins Wasser gefallen: Großeinsatz in Rummelsburg

Eine Feier am Herrentag hat am späten Donnerstagabend in Berlin-Lichtenberg mit einem großen Verbundeinsatz geendet.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Eine Feier am Herrentag ist am späten Donnerstagabend in Berlin-Lichtenberg mit einem großen Verbundeinsatz geendet.

Großeinsatz von Feuerwehr, DLRG und Polizei

Acht Rettungsboote suchen die Spree ab

Die Person rettet sich selbst ans Ufer

Gegen 22.25 Uhr war ein Mensch nach Angaben von Zeugen von einem Partyboot über Bord gegangen und nicht wieder aufgetaucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Das löste umgehend einen gemeinsamen Großeinsatz von Feuerwehr, DLRG, ASB-Wasserrettung und Polizei aus, die daraufhin intensiv die Spree im Ortsteil in Rummelsburg absuchten. Insgesamt waren acht Rettungsboote an der Suche beteiligt. Auch Taucher standen bereit. Diese kamen allerdings nicht zum Einsatz, denn die gesuchte Person konnte sich mit letzter Kraft selbst ans Ufer retten, wo sie von Polizeikräften entdeckt und nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Angaben zur Identität machte die Behörde wie üblich nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

