24.10.2024 21:46 Waschmaschine brennt in Kita: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an!

Am Donnerstag ist in Berlin-Friedrichshagen ein Feuer in einem Kindergarten ausgebrochen.

Von Laura Voigt

Die Feuerwehr war mit rund 26 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Gegen 9.30 Uhr brannte eine Waschmaschine im Untergeschoss einer zweigeschossigen Kita in der Stillerzeile, wie die Feuerwehr auf X mitteilte. 10 Erzieher brachten 34 Kinder bereits in Sicherheit, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Kinder blieben somit unverletzt. Zwei Erzieher wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. In eine Klinik mussten sie nicht. Die Rauchableitung habe sich sehr umständlich gestaltet. Berlin Feuerwehreinsatz Mensch aus Spree gerettet: Taucher finden leblose Person unter Wasser Das gesamte Kitagebäude musste mehrmals kontrolliert und belüftet werden. Der gesamte Einsatz dauerte circa drei Stunden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 26 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar.

