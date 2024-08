Wohnung brennt in Charlottenburg: Zwei Schwerverletzte!

Berlin - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Berlin-Charlottenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Die Kontroll- und Belüftungsarbeiten waren sehr umfangreich. © Berliner Feuerwehr

Ein Notarzt habe sich um sie gekümmert, teilte die Feuerwehr mit. Anschließend seien die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut der Behörde kam es am heutigen Dienstagmorgen in einem Obergeschoss des fünfstöckigen Gebäudes in der Sophie-Charlottenstraße-Straße zu dem Brand.

Eine Person konnte sich selbständig in Sicherheit bringen, die Feuerwehr rettete eine weitere über die Drehleiter vom Balkon.

Die Kontroll- und Belüftungsarbeiten waren sehr umfangreich.