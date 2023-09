10.09.2023 11:54 Wohnung in Kreuzberg steht in Flammen - Polizei nimmt halbnackten Mann fest

Am frühen Sonntagmorgen stand eine Wohnung in Kreuzberg in Flammen, die von einem Großaufgebot der Berliner-Feuerwehr gelöscht werden musste.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Bei einem Brand in Berlin-Kreuzberg wurde eine Wohnung stark beschädigt. Dazu nahm die Polizei einen halbnackten Mann vorläufig fest. Bei dem Wohnungsbrand wurde glücklicherweise niemand verletzt. © Morris Pudel Nach ersten Angaben stand am frühen Sonntagmorgen eine Wohnung in der Monumentenstraße 29 in Flammen. Die Feuerwehr soll mit 60 Einsatzkräften versucht haben, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Wie später bekannt wurde, sei es gelungen, die Ausbreitung der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Doch die Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Aus bislang ungeklärten Gründen nahm die Polizei zum gleichen Zeitpunkt einen halbnackten Mann fest, der behauptete, seine Frau und Kinder seien noch in der Wohnung. Berlin Feuerwehreinsatz Schwarze Rauchwolken über Berlin: Lagerhalle in Flammen! Diese Aussagen konnten bislang nicht bestätigt werden. Doch verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Ursache des Feuers und was der Mann damit zu tun hat, wird nun Teil der polizeilichen Ermittlungen werden.

Titelfoto: Morris Pudel